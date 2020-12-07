Заработали магазины, школы и музеи. В Австрии начали ослабление карантина
В понедельник, 7 декабря, в Австрии, где началось массовое тестирование, снова заработали все магазины после трехнедельного локдауна. Правительство начинает частичное смягчение ограничений.
Об этом сообщает "The Local".
Так, с сегодняшнего дня в Австрии вступают в силу некоторые ослабления карантина:
- заработали непродовольственные магазины;
- парикмахерские могут снова обслуживать клиентов, но с соблюдением санитарно-гигиенических норм, таких как ношение масок и дезинфекция;
- комендантский час с 20:00 до 06:00 остается, но отменяется ограничение передвижения в дневное время;
- музеям, библиотекам и школам снова разрешено открыться;
- некоторые виды спорта, такие как катание на коньках, беговые лыжи, гольф или легкая атлетика, снова разрешены при определенных условиях.
Кроме того, люди могут снова встречаться с членами других семей.
Хотя в тоже время культурные мероприятия запрещены, а кинотеатры закрыты.
Также закрыты рестораны и отели для туристов (в том числе и горнолыжные курорты - туда можно приезжать только покататься на лыжах без ночевки).
Рестораны и отели должны быть открыты с 7 января.
Напомним, что в Австрии с 17 ноября был введен тотальный локдаун, который должен был продлиться до 6 декабря. Так, действовало круглосуточное ограничение на выход из дома без уважительной причины.
Также "Страна" сообщала, что правительство Австрии разрешит кататься на горных лыжах уже с 24 декабря, в канун католического Рождества, несмотря на пандемию коронавирусной болезни.