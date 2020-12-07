В понедельник, 7 декабря, в Австрии, где началось массовое тестирование, снова заработали все магазины после трехнедельного локдауна. Правительство начинает частичное смягчение ограничений.



Об этом сообщает "The Local".



Так, с сегодняшнего дня в Австрии вступают в силу некоторые ослабления карантина:

заработали непродовольственные магазины;

парикмахерские могут снова обслуживать клиентов, но с соблюдением санитарно-гигиенических норм, таких как ношение масок и дезинфекция;

комендантский час с 20:00 до 06:00 остается, но отменяется ограничение передвижения в дневное время;

музеям, библиотекам и школам снова разрешено открыться;

некоторые виды спорта, такие как катание на коньках, беговые лыжи, гольф или легкая атлетика, снова разрешены при определенных условиях.

Кроме того, люди могут снова встречаться с членами других семей.

Хотя в тоже время культурные мероприятия запрещены, а кинотеатры закрыты.

Также закрыты рестораны и отели для туристов (в том числе и горнолыжные курорты - туда можно приезжать только покататься на лыжах без ночевки).

Рестораны и отели должны быть открыты с 7 января.



Напомним, что в Австрии с 17 ноября был введен тотальный локдаун, который должен был продлиться до 6 декабря. Так, действовало круглосуточное ограничение на выход из дома без уважительной причины.

Также "Страна" сообщала, что правительство Австрии разрешит кататься на горных лыжах уже с 24 декабря, в канун католического Рождества, несмотря на пандемию коронавирусной болезни.