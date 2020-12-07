Королева Великобритании Елизавета II, а также ее супруг герцог Филипп получат вакцину от коронавируса в порядке очереди, не прибегая к привилегиям королевской семьи.

Об этом рассказывает Daily Express со ссылкой на свои источники.

"У 94-летней королевы и 99-летнего принца Филиппа при вакцинации не будет каких-то особых условий, они получат прививку в порядке очереди", - говорится в сообщении.

Уточняется, что приоритет в получении вакцины будут иметь сотрудники домов престарелых, медперсонал и социальные работники, которым больше 80 лет. Они смогут сделать прививку уже в январе следующего года.

До этого мы писали, что королева Великобритании Елизавета II намерена привиться от коронавируса вместе с супругом.

Также "Страна" рассказывала, что грядущее Рождество Елизавета II и герцог Филипп проведут в одиночестве. В первые за сорок лет они не будут приглашать во дворец гостей, причиной тому стала пандемия коронавируса.