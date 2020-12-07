В понедельник, 7 декабря, партия венгров Закарпатья покинула первое пленарное заседание Закарпатского областного совета.

Об этом в YouTube сообщает Mukachevo.net.

Так, партия венгров Закарпатья демонстративно покинула зал заседаний, чтобы выразить протест против политического преследования и давления на общину. Депутаты не стали участвовать в избрании руководства облсовета Закарпатья, однако в дальнейшем они собираются посещать заседания облсовета.

Напомним, СБУ 30 ноября провела обыски у главы венгерского фонда "Эган Эде" и лидера партии венгров Закарпатья Василия Брензовича, поскольку подозревала, что отдельные украинские общественные деятели причастны к содействию иностранному государству: поддержке государственных органов соседней страны в проведении подрывной деятельности в ущерб Украине, в частности, в совершении действий с признаками государственной измены. А региональная прокуратура готовит Брензовичу подозрение.

Также мы писали, что венгерские организации Закарпатья получают письма с угрозами.