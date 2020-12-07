В понедельник, 7 декабря, президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Донбассе, вопросы, связанные с реализацией проекта "Северный поток-2" и подтвердили готовность продолжать совместную работу в "Нормандском формате".



Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Так, российский лидер обсудил с Меркель перемирие на Донбассе, введенное в июле.

"Путин и Меркель с удовлетворением констатировали, что в целом соблюдается перемирие в Донбассе", - заявили в пресс-службе Кремля.



Также в телефонном разговоре они подтвердили готовность продолжать совместную работу в "Нормандском формате", в том числе по линии политсоветников лидеров Украины, Германии, Франции и России.

"Вместе с тем высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договорённостей 2015 года, а также решений "Нормандской четвёрки", принятых год назад на саммите в Париже. Вновь указано на безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств", - добавили в пресс-центре Кремля.

К тому же сообщается, что стороны также обсудили вопросы, связанные с реализацией проекта "Северный поток-2".



Ранее "Страна" сообщала, что вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики безопасности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в частности заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходима политическая воля всех сторон.



Также напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не видит возможности обострения ситуации в конфликтном регионе Украины на фоне карабахского конфликта. Недавняя эскалация карабахского конфликта не дает оснований ожидать обострения ситуации на Донбассе.