Каждый третий британец заявил о неготовности сделать себе прививку от Covid-19. Об этом говорят результаты опроса исследовательской компании Opinium Research, передает "Интерфакс-Украина".

По данным исследования, 35% опрошенных сообщили, что, вероятно, они не будут вакцинироваться.

При этом 48% из не желающих вакцинироваться респондентов опасаются, что вакцина недостаточно безопасна, 47% считают ее недостаточно эффективной, а 55% боятся ее побочных действий.

У респондентов также спросили мнение относительно действующих ограничительных мер в стране. Почти 40% британцев поддерживают смягчение ограничений на Рождество.

Опрос проводился 3-4 декабря. Результаты исследования опубликованы в преддверии начала кампании по вакцинации, которая стартует в Великобритании во вторник.

Напомним, что Великобритания стала первой страной, где разрешили массовую вакцинацию от коронавируса. На днях в страну уже прибыла первая партия вакцины от коронавируса Pfizer от компании BioNTech, эффективность которой достигла отметки в 95%.

Также мы сообщали, что 40% украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно.