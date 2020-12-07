Пострадавший охранник ресторана "Монарх" в Святогорске Донецкой области, который вчера попал "под руку" выпившего представителя омбудсмена Людмилы Денисовой Павла Лисянского, сейчас находится на больничном.

Об этом рассказывают местные журналисты из издания "Карачун".

Так, сотрудники ресторана рассказали, что пострадавший охранник сейчас чувствует себя плохо и находится на больничном. Номер телефона его предоставлять отказались. Снаружи до сих пор находится автомобиль Skoda, на котором приехал отдыхать сам Лисянский.

В местной полиции рассказали, что по данному факту открыто уголовное производство – сейчас изымаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются свидетели и сам потерпевший.

Машина Лисянского так и осталась стоять возле ресторана "Монарх". Фото: karachun.com.ua

Напомним, об инциденте с представителем Людмилы Денисовой рассказал политолог Михаил Чаплыга. По его словам, Павел Лисянский проводил в Святогорске тренинг для молодых правозащитников за деньги международных доноров, а после него приехал отдыхать в ресторан, где задержался допоздна.

В какой-то момент к Лисянскому подошел пожилой охранник с просьбой покинуть заведение, однако ответом была драка.

Немного позже появилась реакция и самой Людмилы Денисовой на инцидент - она временно отстранила Лисянского от должности. Сейчас проводится служебная проверка.