Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Джо Байден, который уже анонсировал свою инаугурацию, - первый президент США, которому не нужно будет объяснять, что такое Украина.

Об этом Кулеба заявил в интервью "РБК Украина".

"Хорошо, что Джо Байден является первым в истории президентом США, которому в первый год работы не нужно объяснять, что такое Украина", - сказал Кулеба.

Отметим, что Джо Байден является бывшим вице-президентом США, он считался неофициальным куратором украинского направления в администрации Барака Обамы.

Напомним, также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на поставки оружия из Соединенных Штатов после того, как состоится инаугурация президента Джо Байдена.

Кроме того, мы сообщали, что Washington Post уже называла первые шаги Байдена по Украине. В частности, он может пригласить Зеленского с визитом в Вашингтон.