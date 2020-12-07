В отношении Павла Лисянского проводят служебную проверку. Фото: Facebook/ Павел Лисянский

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский временно отстранен от должности из-за драки, которую он устроил в ресторане Святогорска

Об этом в Facebook сообщила сама омбудсмен Людмила Денисова. 

"В связи с сообщениями в СМИ об инциденте, который произошел 5 декабря между моим представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорск, сообщаю следующее: в воскресенье утром Павел Лисянский лично проинформировал меня об указанном случае", - написала Денисова. 

Также она сообщила, что в отношении Лисянского проводится служебная проверка, которая должна завершиться до 21 декабря текущего года. Денисова пообещала, что по результатам служебного расследования будут применены соответствующие меры реагирования. 

Денисова об инциденте с Лисянским. Скриншот фейсбук-поста омбудсмена

Напомним, "Страна" сообщала, что драку Лисянский устроил с охранником ресторана, который попросил покинуть заведение после его закрытия. 

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