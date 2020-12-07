Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский временно отстранен от должности из-за драки, которую он устроил в ресторане Святогорска.

Об этом в Facebook сообщила сама омбудсмен Людмила Денисова.

"В связи с сообщениями в СМИ об инциденте, который произошел 5 декабря между моим представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорск, сообщаю следующее: в воскресенье утром Павел Лисянский лично проинформировал меня об указанном случае", - написала Денисова.

Также она сообщила, что в отношении Лисянского проводится служебная проверка, которая должна завершиться до 21 декабря текущего года. Денисова пообещала, что по результатам служебного расследования будут применены соответствующие меры реагирования.

Напомним, "Страна" сообщала, что драку Лисянский устроил с охранником ресторана, который попросил покинуть заведение после его закрытия.

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