Принятый в Украине закон о разведке, который усиливает влияние президента Владимира Зеленского на спецслужбу, адаптирован под стандарты НАТО и Евросоюза, но в то же время имеет спорные положения о том, что разведывательные органы могут снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей, а также отслеживать местоположение человека в сетях мобильной связи.

Об этом пишет InternetUA.

С принятием Закона о разведке были внесены изменения в часть четвертую статьи 39 Закона Украины "О телекоммуникациях":

"Операторы телекоммуникаций обязаны за собственные средства устанавливать на своих телекоммуникационных сетях технические средства, необходимые для осуществления уполномоченными органами оперативно-розыскных и разведывательных мероприятий, и обеспечивать функционирование этих технических средств, а также в пределах своих полномочий содействовать проведению оперативно-розыскных и разведывательных мероприятий и недопущению разглашения организационных и тактических приемов их проведения. Операторы телекоммуникаций обязаны обеспечивать защиту указанных технических средств от несанкционированного доступа".

Издание пишет, что при этом возникают следующие вопросы:

Предусматривается ли единое решение "для осуществления уполномоченными органами оперативно-розыскных и разведывательных мероприятий" или для разведки надо провайдерам ставить отдельное оборудование? Сколько оно может стоить и как провайдеры собираются выходить из ситуации? Не лучше ли было государству разработать единое решение за счет бюджета и развернуть его централизованно? Когда провайдеры должны будут включиться в разведывательную деятельность? Как реализована данная практика в цивилизованных странах, в тех же странах НАТО, на которые ссылаются авторы законопроекта?

Вопросов пока больше, чем ответов, считает Анатолий Пятников, председатель правления Интернет Ассоциации Украины, представляющей интересы более 220 предприятий телеком-отрасли.

"Система вроде бы единая, но может быть по-разному, на самом деле, к большому сожалению, мне не известно даже схематичного описания взаимодействия системы с нами, а представители разных ведомств говорят разное. Написаны изменения тоже Эзоповым языком.

Вроде бы провайдер обеспечивает за свой счет подключение к своим сетям в точке, приспособленной для такого подключения, но будет эта точка у провайдера или у спецслужбы, надо ли провайдеру из региона протянуть кабель через полстраны, чтоб к ней подключиться и какие к подключению требования, не понятно. Какие условия использования точки, тоже не понятно. Соответственно, сколько это будет стоить провайдерам в конечном счете и как выходить из ситуации, понять пока очень трудно.

Если бы речь шла о включении в точку в сети провайдера, которую он определяет и о получении информации по решению суда, то это могло бы стать неплохим решением. Пока же, к сожалению, у меня больше вопросов к ней, чем у вас", - говорит Пятников.

Еще более категоричен в своих оценках член правления ИнАУ Максим Тульев.

"Слышал про это. Так как ОРД и разведкой занимаются совершенно разные ведомства - речь идет о двух разных девайсах, даже если внутри они будут полностью одинаковы.

Одной из спецслужб уже прорабатывался вариант создания одной такой системы (только для одной спецслужбы) за счет бюджета, и оценочная сумма этого проекта была около 300 миллионов гривень. Соответственно, именно эту сумму и пытаются сейчас переложить на операторов. Похоже, теперь умножив ее на два. А там и НАБУ подтянется с аналогичными хотелками, и налоговая, и...

Понятное дело, в существующем рынке больше половины операторов не выдержат такой дополнительной нагрузки, и либо закроется, либо продастся более крупным игрокам. Именно поэтому крупные игроки выступают за такой вариант. А монополизация или олигополизация рынка логично приведёт к резкому (в разы) повышению стоимости услуг и такому же в разы ухудшению их качества. И тут мы таки придём к ситуации на рынке связи, аналогичной Европе и США. Все, как хотели.

В большинстве стран оборудование ставится спецслужбами за свой счет. Во Франции даже ответы на запросы операторам оплачиваются по 3 Евро за страницу текста, и операторы их очень любят. В США спецслужбами иногда дотируются некоторые направления трафика, с целью получить его и пропустить через свои устройства. В других странах обязанность технически обеспечить ОРД лежит на операторе, но он решает эту задачу своими средствами, ему не навязывается конкретное оборудование за бешеные деньги. Возможно, это самый адекватный вариант.

Стоит заметить, что прямо сейчас и задачи ОРД, и задачи разведки решаются на практике. Иногда своё оборудование ставят спецслужбы, иногда его предоставляют операторы из того, что у них имеется. И работа не стоит на месте, как может показаться из речей лоббистов распила бюджета и навязывания сетям странных железок непонятных производителей", - говорит Тульев.

Напомним, закон "О разведке" вступил в действие 24 октября.

Также мы сообщали, что в украинской разведке решили списать критику Зеленского в украинских СМИ на происки Кремля.