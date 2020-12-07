В резонансном деле о групповом изнасиловании на Закарпатье - новый поворот.

Полиция сообщила о задержании четверых иностранцев, которые 6 декабря схватили на улице местную жительницу, силой посадили в авто, привезли в свой дом и надругались. Она сумела вызвать полицию, которая задержала насильников.

"Приехав к указанному потерпевшей дому полиция обнаружила там четверых вероятных виновников, на которых прямо указала заявительница. При осмотре двора дома патрульные нашли разорванную одежду женщины", - говорится в сообщении местной полиции.

Ужгородка обвинила в изнасиловании четверых иностранцев. Фото: патрульная полиция Закарпатья

В сводках не указали иных подробностей и отказываются раскрывать национальность насильников, чтобы, мол, не провоцировать межнациональной вражды.

На сделанных полицией фото лица преступников затерты, но все равно удается распознать, что у них смуглая кожа. Отсюда часть закарпатцев сделала вывод, что это могут быть ромы (их в области живет несколько тысяч), другие обвинили нелегалов, которые за мзду пробираются местными "стежками" в Европу.

В то же время в соцсетях и на форумах обвиняют "студентов-индусов", которые учатся на медицинском факультете Ужгородского нацуниверситета. И якобы руководство университета за взятки набирает всех подряд.

"Индусы учатся в Ужгороде, но об этом не говорят, чтобы не было возмущения со стороны жителей города", - пишет аноним в комментариях на одном из местных сайтов.

"Посадите Смоланку (ректор вуза, - прим. ред.) за беспардонную коррупцию, которой он занимается. Из-за ненасытного Смолы насилуют граждан Украины. После такого безответственного набора студентов, должны уволить декана и ректора УжНУ. Этот скандал должен рассматриваться на международном уровне. А то эти цветные еще откупятся в наших правоохранительных органах. Проблема в том, что таких принимают на обучение в Ужгороде. Этот случай дискредитировал медицинский факультет. После этого страшно отпускать детей на улицу", - пишет другой пользователь под ником Ужгородка.

"Экзамены все за деньги сдают, Смоланка - коррупционер", - продолжает пользователь, назвавшийся Витя.

"Это контингент медфака УжНУ, который без всякой фильтрации, но за определенную "благодарность" пан Смоланка допускает к обучению в вузе", - пишет другой аноним.

Подобные комментарии разгоняются в соцсетях, в частности, в Facebook на странице "Трибуна Ужгородского нацуниверситета", критически настроенной к ректору.

"Иностранные студенты УжНУ совершили тяжелое групповое преступление?" - пишут на странице.

Официально в Ужгородском нацуниверситете на стали комментировать сообщений в соцсетях, что девушку изнасиловали студенты вуза, перенаправив в полицию.

В пресс-службе патрульной полиции Закарпатской полиции отказались сообщить подробности о задержанных.

Источники "Страны" в политических кругах Закарпатья не исключают провокации и предполагают, что дело может приобрести и политический окрас.

"Очевидно, что этот случай будет использован для удара по ректору Владимиру Смоланке, который долгие годы был человеком Балоги, пролоббировавшего его кандидатуру на руководителя вуза. Но на предыдущих выборах Смоланка завалил выборы в облсовет, он возглавлял тогда список балоговского "Единого центра". Теперь их дороги разошлись, сейчас Смоланка сблизился с Ледидой, губернатором времен Януковича, а нынче шефа местной ячейки партии "За майбутнє" (проект Коломойского-Палицы). Заметьте, комментарии о том, что изнасилование совершили студенты Смоланки разгоняются на сайтах, принадлежащих Балоге. И не исключено, что теперь попытаются сменить ректора Ужгородского университета", - говорит источник.