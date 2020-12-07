Между Россией и Украиной возникла новая точка напряженности, связанная с конкуренцией на рынке военной техники.

Компания "Вертолеты России" обвинила Украину в том, что якобы два украинских предприятия приняли для проведения ремонтных работ вертолеты Ми-17В-5 из Афганистана, пишет РИА Новости.

Две крылатые машины поступили в ремонт на украинские предприятия "Мотор Сич" (Запорожье) и "Авиакон" (Конотоп).



"Вертолеты России" считают необходимым предупредить о том, что украинские авиаремонтные предприятия проводят нелегитимный ремонт вертолетов Ми-17В-5 и тем самым подвергают серьезной опасности жизни американских и афганских военных, эксплуатирующих данную технику", - заявили в России, как передает РИА "Новости".



Так же в заявлении компании говорится, что "Вертолеты России" снимают с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию указанных машин и имеют все основания для отказа в оказании услуг, связанных с сопровождением их дальнейшей эксплуатации".

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