Вокруг "Укрзализници" разгоняется новый скандал. В сети появилось видео, на котором проводник прямо на перроне Одесского вокзала рубит дрова, очевидно, чтобы протопить в вагоне.

"Вот он 21 век в Украине. Не нарубишь, не поедешь", - подписал видео заснявший эти кадры пользователь соцсети.

В комментариях люди возмущаются: "Да, круто... Время идёт вперёд, а мы стоим на месте, всё потому что те, кто правит страной, не ездит этим транспортом. Они живут в другом мире, самолёты, яхты, джипы. Этот эксклюзив исторический только для народа», - пишет Валентина Медякова. "Процесс реструктуризации "Укрзализныци", - шутит другой пользователь. Люди также вспоминают о рекордных заплатах руководства "Укрзализници" и членов наблюдательного совета компании, которые на фоне картинки с рубкой дров выглядят как издевательство.

Правда, другие пользователи отмечают, что видео это ходит по интернету уже год. То есть не новое.

Но, как выяснила "Страна", сейчас ситуация точно такая же - топить в вагонах нечем. И обогрев пассажиров переложили на проводников.

"Уголь никуда не годится"

В пресс-службе "Укрзализници" официальных комментариев по поводу нашумевшего видео нам пока не дали. "Страна" адресовала соответствующий запрос в компанию, и опубликует ответ как только его получит.

Ситуацию нам прояснили профсоюзе "Укрзализници".

Представитель профсоюзного руководства железнодорожников Александр Скиба рассказал, что пассажирские вагоны отапливаются либо электричеством, либо углем.

"Электричеством отапливаются вагоны, если состав тянет электровоз. В локомотиве 3 тысяч вольт и там есть подключение для отопления вагонов. Так что в вагонах всегда тепло, и никаких проблем с эти нет. Но электротяга у нас есть не на всех участках. Там, где состав тянет тепловоз, идет отопление твердым топливом, в основном, углем. Уголь выдают плохого качества. Если говорить прямо - уголь никуда не годится. Для розжига рундук (специальная емкость для угля в вагонах) комплектуют еще и дровами. На видео, очевидно, попал как раз такой случай - дрова не всегда кондиционные, иногда нужно наколоть поменьше, чтобы было удобнее разжигать. Дровами, кстати, проводники также протапливают вагоны на отстое. Так что ничего сенсационного в видео нет - это обычная жизнь железнодорожников", — говорит Скиба.

По словам эксперта в отрасли транспорта Павла Кушнирюка, видео стало настоящим откровением для многих украинцев. Люди не знали, что на не электрифицированных участках железной дороги вагоны у нас отапливаются по старинке - углем и дровами.

"А таких участков у нас много. Из 19 тысяч километров железнодорожной сети электрифицировано только 9,5 тысяч. В новых вагонах уже установлены системы отопления дизелем, то есть, вопрос снимается, даже если состав тянет тепловоз. Но таких вагонов мало, средний возраст парка - 31 год, он порядком изношен", — пояснил Кушнирюк.

"Рискуем замерзнуть в вагонах"

По словам Кушнирюка, проблема не только в плохом угле, но и в его отсутствии.

""Укрзализниця" опоздала с тендером на уголь. Какие-то резервы есть, но если закупки не ускорят, возможет дефицит топлива", — подытожил Кушнирюк.

"Укрзализнца" объявила тендер на закупку угля только в середине ноября. Компания готова приобретать топливо по цене 3228 гривен за тонну. Всего планируется закупить порядка 26,2 тысяч тонн угля марки ДГ калорийностью 5500 ккал/тонна с доставкой на склады узловых станций.

"Торги объявили поздно, фактически их нужно было бы закрыть еще в октябре, не дожидаясь морозов", - говорит Кушнирюк.