Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительству необходимо готовиться к проведению вакцинации украинцев от коронавируса - нужно разработать алгоритм действий, поскольку она впервые будет такой массовой.

Об этом шла речь на селекторном совещании 7 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы должны быть готовыми с алгоритмами действий при вакцинации. Государство должно определиться, кто будет вакцинироваться первым, сколько пациентов смогут принять больницы за месяц, а главное - помочь медучреждениям с вакцинацией. Ведь такую ​​массовую вакцинацию в мире будут делать впервые", - сказал Владимир Зеленский.

А премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что за прошедшую неделю количество заболевших Covid-19 украинцев уменьшилось. В общем с 30 ноября по 6 декабря было обнаружено 89 322 больных. Для сравнения, на позапрошлой неделе было 96 936 больных.

"Заболели на 7,6 тысячи человек меньше. При этом количество тестирований почти неизменно и колеблется в пределах 280-290 тысяч тестов еженедельно", - сказал Шмыгаль.

По его мнению, на эти показатели повлияло введение карантина выходного дня, а также ужесточение штрафов за пребывание без масок в общественных местах и ​​транспорте.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что с ноября было добавлено еще более 15 000 коек для пациентов с Covid-19, имеющих доступ к кислороду. В то же время он отметил, что некоторые области перевыполняют план, а некоторые - недовыполняют его. Среди последних министр назвал Днепропетровскую и Донецкую область.

Также Максим Степанов сообщил, что за прошедшую неделю было закуплено 66 тысяч тестов на антиген. До конца года министерство закупит 1,3 млн таких тестов.

Напомним, по данным СНБО, массовая вакцинация в Украине будет не раньше середины следующего года.

Также "Страна" разбиралась, почему после карантина выходного дня исчезли антирекорды по ковиду. В частности, это вероятнее всего связано с уменьшением количества проводимых ПЦР-тестов.