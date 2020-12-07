Значительные ограничения в работе общественного транспорта во время предстоящего в начале января в Украине локдауна анонсировал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, эпидемиологи "просчитали варианты" и предлагают не останавливать городской, междугородний и межобластной общественный транспорт на период локдауна с условием использования только сидячих мест и соблюдения масочного режима.

"От того, что происходят ДТП, мы не перестаем пользоваться автомобилями. В данном случае это больше вопрос самоконтроля. Если посмотреть предложения, которые мы озвучили ..., то речь идет о фактическом пользование транспортом с еще большими ограничениями - с использованием исключительно сидячих мест... Вы вспомните начало карантина в Украине, и проблемой был подъезд медиков, подъезд работников, которые остаются работать.

В данном случае эпидемиологи просчитали варианты и предлагают со значительными ограничениями, с использованием исключительно сидячих мест позволить пользования общественным транспортом, а также межрайонное и межобластного сообщения", - объяснил Немчинов.

Ранее "Страна" писала о том, что Шмыгаль рассказал, какие объекты могут закрыть в январе на локдаун.

Также мы сообщали, что Ляшко рассказал, что можно будет делать во время локдауна.