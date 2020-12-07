В Украине лишь 26% от общего числа водителей используют ремни безопасности во время движения.

Такими являются результаты, представленные общественной организацией Vision Zero, передает "Интерфакс-Украина".

Так, лидером среди городов, где водители используют ремни безопасности, стал Киев. Здесь показатель находится на уровне 28,2%. После него идет Львов – 40,2%. Закрывают тройку лидеров Черкассы – 34,5% водителей.

Уточняется, что в среднем по стране лишь 26,04% водителей пристегиваются ремнями безопасности во время движения.

При этом, лидером антирейтинга стал Кропивницкий (15%), Северодонецк (15,1%) и Черновцы (17,4%).

Также организаторы исследования рассказали, что в 11 областных центрах уровень использования ремней безопасности увеличился. Еще в четырех городах не изменился, а в девяти – снизился.

Напомним, в Украине вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, которые касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

Также "Страна" рассказывала, что водитель из Мариуполя решила съесть постановление на штраф за вождения без пристегнутого ремня безопасности в размере 51 гривны вместо оплаты прямо на глазах у правоохранителей.