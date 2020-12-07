В Москве сегодня приговорили 53-летнего украинского экс-футболиста Василия Василенко. Он получил 12 лет колонии строгого режима по тяжкой статье - за шпионаж в пользу Украины.

Интересно, что историю с Василенко в Украине власти никак не комментировали. Хотя обычно в таких случаях говорят о "российской провокации".

Также среди активистов не видно движений за освобождение Василенко, флешмобов в соцсетях и других подобных мероприятий. Какие, к примеру, проводились в отношении осужденного в России за шпионаж Романа Сущенко.

"Страна" собрала всю информации о деле, которое в Украине почему-то не стало резонансным.

Что известно о деле на футболиста

Украинского экс-футболиста Василия Василенко задержали в октябре 2019 года в Москве. Дело, по которому проходил Василенко, касалось контрабанды секретного оборудования, содержащего "сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные вещества или боеприпасы".

Весной 2020-го обвинение переквалифицировали на шпионаж в пользу Киева. Наказание по этой статье предусматривает 20 лет тюрьмы. "Задержанный в столице России по делу о шпионаже пытался вывезти военные комплектующие, разработанные при СССР", - сообщали российские медиа.

Фабулу дела власти РФ засекретили. Но, по данным источника РИА Новости, Василенко пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с Минобороны Украины. Речь идет о крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах и не имеющем огневой мощи.

По данным Мосгорсуда, Василенко арестовали 19 июня 2020 года. Все это время он содержался в одном из столичных СИЗО. Досудебное следствие длилось более года, и только 20 октября суд начал слушать дело по сути.

Изначально гособвинение просило Московский городской суд отправить Василенко на 16 лет в колонию строгого режима. Но в итоге срок скостили на четыре гола.

Известно, что Василенко не обжаловал ни одно из постановлений об аресте и его продлении. При этом судебный процесс в отношении Василенко проходил в закрытом режиме, а все материалы дела в отношении украинца содержат гриф "секретно".

В понедельник, 7 декабря, Московский горсуд вынес приговор по Василенко: 12 лет колонии строгого режима за преступления, предусмотренные статьей 276 УК РФ ("шпионаж").

"Меру пресечения Василенко в виде отбывания под стражей до вступления в законную силу оставить без изменения. Зачислить срок отбывания под стражей с 24 октября 2019 года по день вступления приговора в законную силу", - говорится в приговоре, который может быть обжалован в течение 10 суток.

Украинские власти не комментировали ни приговора, ни задержания, ни следствия. Но интересно, что футболиста посадили за контрабанду российской военной техники в Украину.

Показательно, что похожая история весной 2019 года вызвала скандал в Украине - так называемый "Свинарчукгейт". Журналисты установили, что под крышей замглавы СНБО Олега Свинарчука шли незаконные поставки российских запчастей для украинской оборонки. Зарабатывали на этом фирмы-прокладки, оформленные на частных лиц.

Эта тема вбила один из гвоздей в президентство Петра Порошенко, который и назначил своего давнего партнера Свинарчука на его пост. И новый президент Зеленский обещал дело расследовать.

Однако сейчас его положили под сукно. Как именно - в материале "Страны" Почему не сидят друзья Порошенко. Как НАБУ спустило на тормозах "Свинарчукгейт" в "Укроборонпроме".

О футбольной карьере Василенко

Как следует из материалов дела, Василий Василенко является гражданином Украины, уроженцем села Широкополе Солонянского района Днепропетровской области. Обвиняемый родился в 1967 году и 28 июля ему исполнилось 53 года. Василенко женат, имеет высшее образование и воспитывает несовершеннолетнюю дочь 2003 года рождения.

Он не работает, не был судим и зарегистрирован в Мелитополе Запорожской области.

С 1992 по 2001 год играл за "Таврию" из Новотроицкого, "Торпедо" из Мелитополя, "Дружбу" из Бердянска. Выступал на позиции защитника. За известные футбольные клубы он не выступал, но успел принять участие в поединках Кубка Украины.

На российском сайте footballfacts есть персональная страница Василенко, в которой указано, что с 1992 до 1994 года Василий провел четыре матча в Кубке Украины. Также говорится о его тренерской деятельности в мелитопольском "Олкоме" (бывший Торпедо) с июля 2000 года по июнь 2001 года.

В сезоне 1992-1993 гг Василенко провел по 90 минут за ФК "Дружба" Бердянска в 1/64 финала против "Азовец" из "Мариуполя" (2:0) и 1/32 финала против "Шахтер-2" (Донецк) – 5:0 в пользу дончан.

В 1993 году Василенко также выступал за клуб "Дружба" и выходил в матче 1/32 финала Кубка Украины. При этом его клуб проиграл "Металлургу" (Никополь) со счетом 2:1.

В сезоне 1994-1995 гг указано, что Василенко отыграл матч за "Олком" против "Мелиоратора" (Каховка).

Бывшие одноклубники Василенко в интервью РИА Новости рассказали, что после окончания спортивной карьеры он работал детским тренером.

Кстати, 5 октября 2019 года, за несколько дней до задержания в Москве, любительская команда Василия Василенко "Медиана" из Мелитополя провела матч с другим мелитопольским аматорским клубом "Прометей".

В составе команды значится и Василий Василенко.

Василий Василенко (в верхнем ряду третий справа) в составе любительской команды "Медиана". Фото: Terrafootball.club