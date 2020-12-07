Дворец Когана является самым дорогим в Израиле. Фото: sothebysrealty.com

Российский олигарх, совладелец и глава наблюдательного совета аэропорта "Домодедово" Валерий Коган выставил на продажу свой особняк на средиземноморском побережье в Кейсарии, который является самым дорогим в Израиле. Информация о продаже появилась на сайте Sotheby's.

Поместье миллиардера занимает площадь в 1,1 гектара и соседствует с виллой израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

Дом олигарха больше похож на дворец, поскольку выполнен в королевском стиле - в его интерьере преобладает золотой цвет, а в отделке использована лепнина из 14-каратного золота, мозаика из редких сортов мрамора и оникса. Он окружен садом с фонтанами, скульптурами и арками. На территории есть свой спа-салон, теннисный корт, бассейн, помещения для гостей и прислуги, а также автономная электростанция.

Дворец Когана выставлен на продажу по цене $258 318 757. 

Известно, что особняк в Израиле - это лишь часть роскошной недвижимости, с которой расстается Коган. Также в  на продажу был выставлен принадлежащий российскому олигарху пентхаус площадью 1 200 кв. м. на набережной Герберта Самуэля в Тель-Авиве. Информация об этом опубликована на международном сайте элитной недвижимости mansion global

Валерий Коган приобрел пентахаус на 23 этаже башни Sea 1 в 2009 году за 110 млн шекелей, что превратило пентхаус в один из самых дорогих объектов недвижимости в Израиле.

А компания, связанная с Ольгой Коган - женой российского бизнесмена, выставила на продажу апартаменты на Манхэттене за $45 млн, писала американская газета The Wall Street Journal.

Известно, что 69-летний Валерий Коган - родом из Мариуполя. В 2014 году Forbes включил Когана в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, оценив его состояние в $2,5 млрд.

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Ранее "Страна" писала о том, что опустевший особняк Ротару в Крыму обокрали на 75 тысяч долларов.

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