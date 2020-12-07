У руководителя Офиса президента Андрея Ермака в пять раз больше советников, чем у президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Комитетом избирателей Украины в Facebook.

Так, по состоянию на 23 ноября у Ермака насчитывалось 19 советников. А после назначения Алексея Арестовича их число увеличилось до 20. При этом у самого Зеленского советников всего четыре.

Уточняется, что все советники президента работают на внештатной основе. В их число входят Эндрю Мак, Сергей Трофимов, Олег Устенко и Михаил Радуцкий.

В штате у Ермака находится пять советников. Еще 14 – на внештатной работе.

"Советниками А. Ермака являются: на штатной основе – Лилия Пашинная, Александр Козенко, Андрей Ляхович, Виктория Романова, Вадим Голомазов; на нештатной основе – Сергей Куницын, Елена Говорова, Дарья Заривная, Дмитрий Дячук, Вадим Потаев, Сергей Неклева, Руслан Магомедов, Михаил Подоляк, Николай Беззубченко, Михаил Пасечник, Адомас Аудицкас, Александр Роднянский, Сергей Матиенко, Тимофей Милованов", - говорится в сообщении.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Позже Арестович рассказал "Стране", в чем именно будет заключаться его функционал на новом посту. А также рассказал, как и кто пригласил его на должность.