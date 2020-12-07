Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил против экономических санкций в отношении Беларуси в данный момент.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Беларуси, то я пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики", - сказал Кулеба.

По словам министра, между Киевом и Минском есть "принципиальные политические разногласия", но в данный момент он не видит "фундаментальной необходимости для экономических санкций".

"Торговля одинаково важна для обеих стран. Будем двигаться по этой логике. Мы, напомню, сразу заняли четкую позицию, и идем синхронизированно с Евросоюзом, и в плане защиты прав человека и осуждения насилия, и требований демократических преобразований в Беларуси. И для изменения этой позиции я не вижу сейчас никаких предпосылок", - добавил министр.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников за фальсификацию результатов выборов и применение насилия к демонстрантам.

Также мы сообщали, что в 27 странах ЕС министры иностранных дел договорились подготовить новый пакет санкций против властей и учреждений Беларуси, чтобы "поддержать демократические права народа страны".