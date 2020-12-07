Мэр Львова Андрей Садовой, который отказывался внедрять в городе карантин выходного дня, в понедельник, 7 декабря, сообщил, что он заболел Covid-19.

Об этом градоначальник написал в Facebook.

"Положительный" ПЦР - неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться", - написал он.

По его словам, анализы он сдал после того, как в воскресенье почувствовал незначительную слабость и першение в горле.

"Температуры нет, поэтому работаю онлайн, пока мой врач это позволяет", - написал мэр Львова.

По словам мэра Львова, пока он на самоизоляции, работа местных властей в городе продолжается без остановки.

Напомним, в прошлую пятницу, 4 декабря Садовой принял присягу мэра Львова.

Также мы писали о том, что Садовой не раз критиковал решения о карантине, принимаемые властями, и отказывался вводить праздничный локдаун во Львове.