Московский городской суд приговорил украинского 53-летнего экс-футболиста Василия Василенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж.

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает "Интерфакс" в понедельник, 7 декабря.

Так, Василенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("Шпионаж"). Процесс в отношении его дела проходил в закрытом режиме, так как материалам присвоили гриф секретности.

Василенко с 1992 по 2001 год играл на позиции защитника в командах "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск). Как следует из материалов дела, он является гражданином Украины.

Отметим, в октябре 2019 года экс-футболиста задержали в рамках дела о контрабанде секретного оборудования. Позднее украинца обвинили в шпионаже в пользу Киева.

Ранее сообщалось, что обвинение просило Московский городской суд отправить Василия Василенко на 16 лет в колонию строгого режима за шпионаж в пользу Украины.

Также мы писали, что в мае экс-звезду киевского "Динамо" арестовали в Хорватии за угрозы убить жену и ее семью. На футболиста завели уголовное дело.