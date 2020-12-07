Авиакомпания Ryanair открыла продажи билетов по маршруту из Киева в Венецию. Доступные места есть с 30 марта следующего года.

Соответствующая информация доступна в системе бронирования авиакомпании.

Так, полеты будет осуществлять дочерним подразделением Malta Air в аэропорт Тревизо два раза в неделю – по вторникам и субботам.

Вылет из Венеции запланирован в 07:15, а прилет в Киев в 10:40. Обратный вылет из столицы Украины будет осуществлен в 11:15, а прилет в Венецию будет в 12:40.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Windrose в декабре запустит рейсы из Киева в столицы трех балканских стран.

Также мы писали, что авиакомпания Wizz Air отменила в ноябре 24 рейса из Украины. В частности, отменены ноябрьские полеты в Зальцбург, Ларнаку, Ригу, Таллин, Катовице, Лиссабон и другие города.