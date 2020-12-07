По состоянию на понедельник, 7 декабря, еще 334 правоохранителя Министерства внутренних дел (МВД) заразились коронавирусом. Только на прошлой неделе было зафиксировано 2 361 случая Covid-19 среди сотрудников МВД.

Об этом информирует пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Так, больше всего новых случаев за сутки зафиксировано в Запорожской области (+25), в Одесской области (+18) и в Киеве (+33).

В МВД добавили, что всего с начала пандемии уже 24 173 правоохранителя заболели Covid-19, выздоровели - 23 321 человек, умерли 75 человек.

Напомним, в Украине число новых зараженных Covid-19 выросло за сутки на 8 641 человека. Это аномально низкий показатель. Последний раз такое было почти месяц назад - 9 ноября, когда зафиксировали 8 687 случаев.

За последние сутки наибольшее количество новых пациентов зарегистрировано в Киеве (+1 526), ​​Днепропетровской (+960), Одесской (+662), Киевской (+635) и Сумской (+477) областях.