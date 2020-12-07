Выборы в Кривом Роге - родном городе президента - похоже оборачиваются для него драматически.

Предварительные подсчеты показывают победу кандидата от "Оппозиционной платформы" Константина Павлова. И, соответственно, вероятный проигрыш Дмитрия Шевчика - совместного проекта Банковой и олигарха Рината Ахметова.

Это значит, что ключевой для "слуг народа" город, где выиграть было делом чести, может поставить своему земляку Зеленскому неуд. Предпочитая политическую силу, которая критикует политику президента.

Что это означает - разбиралась "Страна".

Расклад накануне выборов

В первом туре криворожских выборов более 46% набрал действующий мэр Юрий Вилкул. Его ближайший конкурент Шевчик отставал почти в два раза, поэтому окончательная победа Вилкула была в общем-то предопределена.

Однако накануне второго тура градоначальник внезапно снялся с выборов.

По его словам - дальше руководить городом не позволяло здоровье. По информации же ряда источников, речь могла идти в том числе о политических договоренностях Вилкула. Как с Банковой, так и с Ахметовым, который имеет вес в Кривом Роге и с которым до недавних пор была близка семья Вилкулов (но буквально накануне выборов их пути разошлись). Также говорили, что снятие мэра с выборов было результатом давления на него власти через уголовные дела.

Впрочем, в своей публикации сразу после снятия мэра "Страна" предположила, что Вилкул, хоть и снялся с выборов (возможно действительно через некие договоренности) на самом деле "сливать" под Зе-кандидата город не будет.

То есть, с одной стороны мэр и правда предоставил некий шанс "зеленому" Шевчику.

С другой стороны, Вилкул открыто поддержал кандидата от ОПЗЖ, который по итогам первого тура занял третье место - Константина Павлова. И начал активно ему помогать, заявляя, что их партии в горсовете сформируют большинство. По городу были развешены плакаты со слоганом "Вилкул за Павлова".

Павлов - давний член команды Вилкула, входит в его официальные советники. Детальнее о нем и его конкуренте Шевчике "Страна" рассказывала в материале Финальная битва за город президента. Кто идет на выборы мэра Кривого Рога.

Другими словами, мэр масштабно включится в поддержку Павлова, повышая его шансы на победу.

Видимо, это понимали у Зеленского. Который многое делал ради успеха своего кандидата - наносил визиты в Кривой Рог, прилюдно общался с Шевичком, а накануне выборов опубликовал многозначительный ролик, где рассыпался в комплиментах к родному городу и призвал "голосовать по уму".

Поставить здесь своего мэра для Зе было вопросом принципиальным. "Слуги" на местных выборах вчистую проиграли гонку за кресла градоначальников. Упустить еще и родной Кривой Рог означало бы серьезный удар по имиджу новой власти.

Выходит, что "слуги" на этих выборах свой успех весны-лета 2019 подтвердить не смогли. И битва за Кривой Рог стала для них последним шансом доказать, что не все еще потеряно.

Как шло голосование

В сети "Опора", которая проводит мониторинг выборов, заявили, что существенных нарушений во время голосования не произошло. По крайней мере таких, которые бы позволили оспорить выборы уже на этом этапе.

Основных нарушения было два: фотографирование бюллетеней (что может означать подкуп избирателей) и демонстрация заполненного бюллетеня.

Указанные проблемы фиксировались на небольшом количестве участков. В то же время таких вещей, как выдача бюллетеня без паспорта или пачками, очереди после закрытия участков - не наблюдалось.

При этом использовались технологии для повышения молодежной явки. За фото с избирательного участка организаторы онлайн-розыгрышей, которые начались в день голосования, сулили последнюю модель iPhone.

Это стало настоящим ноу-хау данных выборов - оно использовалось, кроме прочего, в Николаеве и Славянске, где во второй тур вышли также кандидаты от ОПЗЖ. Видимо, расчет был на то, что технология заманит на участки более молодого избирателя, а доля тех, кто придет голосовать за "Платформу" снизится.

Интересно, что у Зеленского уже подобный ход использовали - только не посредством конкурса, а путем опроса населения, куда вынесли популярную среди молодежи легализацию марихуаны. Эксперты отмечали, что целью было повышение явки. При этом в реальности она стала самой низкой в истории.

В Кривом Роге на участки пришло чуть более 35% избирателей, что было на полтора процента ниже первого тура. То есть, видимо и здесь история с айфоном не сработала.

Кто победил в Кривом Роге?

После закрытия участков появились результаты экзитполов. Как водится, они были противоположными.

По данным "Центра исследований развития территорий" во втором туре выборов мэра в Кривом Роге победил Константин Павлов - 58,86%. Его конкурент, кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик получил 41,14% голосов.

А вот другой опрос - по заказу фонда "Украинская политика" - зафиксировал победу Шевчика: 51,7%. Павлов же, суда по данным экзитпола, собрал 47,2%.

Позже ОПЗЖ официально заявила о победе своего кандидата, ссылаясь на данные параллельного подсчета голосов. По ним у Павлова 58,5%, а Шевчика - 41,5%.

То есть пока это не официальные данные Территориальной избирательной комиссии ТИК), а заявление партии, представляющей одного из кандидатов.

Но при этом ни Шевчик, ни криворожское отделение "Слуги народа", итогов голосования не комментируют и данные ОПЗЖ не опровергают. Их Facebook-страницы сегодня еще не обновлялись. Что довольно странно - учитывая напряженность момента.

Раз представители Зеленского хранят молчание, можно сделать вывод, что итоги выборов не в пользу Дмитрия Шевчика. Причем сильно не в пользу (иначе были бы попытки заявлять о нарушениях и фальсификациях, готовя почвы для судов).

Но окончательную точку, конечно, должен поставить ТИК.

Главные выводы из ситуации в Кривом Роге

Итак, столица Кривбасса стала единственным крупным городом, где побеждает кандидат от ОПЗЖ. И этот единственный город – родина президента. Что во всех смыслах символично.

Телеграм-канал "Политика Страны" делает три основных вывода из этой ситуации.

1. Из-за того, что Юрий Вилкул снялся с гонки, выборы прошли не по типичному для Украины сценарию, когда действующий мэр побеждал конкурента от любой партии. А как борьба "с чистого листа" кандидатов двух партий.

Причем оба имели фору: Павлов в виде публичной поддержки от мэра, а Шевчик – от Зеленского и империи Ахметова. И в этой битве победил Павлов. Бренд ОПЗЖ в Кривом Роге оказался сильнее, чем "Слуги народа", а поддержка мэра перевесила поддержку президента.

2. Поражение Шевчика фиксирует падение доверия не только к партии, но и к самому Зеленскому даже в родном городе.

3. Поражение Шевчика – это и поражение Ахметова, который взялся обеспечивать победу. Показатель того, что политическое влияние олигарха и доверие к нему и к его менеджерам в народе на самом деле не слишком велики даже в базовых городах (в Кривом Роге сконцентрированы ключевые железорудные активы Ахметова, генерирующие ему сейчас основную прибыль).

Победы близких к Ахметову кандидатов в Мариуполе, Славянске и в Запорожье в этом плане не показательны, так как во всех трех случаях речь шла о действующих мэрах и за них голосовали как за уже показавших себя градоначальников, а не как за "людей Ахметова" или представителей какой-то партии.

В поединке же двух кандидатов, не облаченных титулом мэра, топ-менеджер Ахметова под брендом "слуги народа" проиграл.