Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рамезан Шариф заявил, что физика-ядерщика Мохсена Фахризаде убили при помощи автоматического оружия, которое было установлено в машине Nissan. Пулеметом управляли из космоса при помощи спутника.

Об этом сообщает Al-Alam.

Фахризаде был расстрелян в результате покушения в районе города Дамовенд, провинция Тегеран, 27 ноября. После покушения скончался в больнице. Ученый был так же руководителем организации исследований и инноваций при минобороны и занимал должность замглавы военного ведомства.

По данным агентства Fars, его расстреляли с дистанции 150 м из установленного в машине Nissan автоматического крупнокалиберного пулемета, который, как выяснилось позже, получил сигнал от спутника. Кроме Фахризаде и его телохранителей на месте покушения никого не было.

Ученый ехал в бронированной машине, когда по ней были произведены несколько выстрелов. Фахризаде подумал, что это проблемы с двигателем или машина на что-то наехала - и вышел наружу. В этот момент дистанционно управляемый пулемет и открыл по нему огонь из стоявшего неподалеку Nissan. Затем Nissan взорвался.

Так же судя по некоторым заявлениям руководства КСИР, организаторам ликвидации Фахризаде удалось заманить его в засаду, не рискуя жизнями агентов во время финальной фазы операции.

Среди прочих, в СМИ озвучивались и версии, согласно которым в операции по ликвидации Фахризаде были задействованы десятки агентов. При этом сообщалось, что после того, как автоматическое оружие, установленное на пикапе Nissan "отработало", пикап взорвался, а затем один из агентов вытащил Фахризаде из машины и сделал контрольный выстрел. Но это сообщения о контрольном выстреле Тегеран опровергает. По новой версии иранских властей люди в убийстве иранского физика-ядерщика вообще не участвовали.

Иран обвинил в покушении Израиль, а также запрещенную в стране "Организацию моджахедов иранского народа". Некоторые иранские официальные лица также указывали на причастность США и Саудовской Аравии.

По словам наблюдателя при главе Центра стратегических исследований в Тегеране Али Шамхани, политическая разведка Израиля МОССАД уже планировала убийство ранее. Моссад получил доступ к данным Фахризаде через список ООН, в котором он упоминался как старший научный сотрудник Центра физических исследований минобороны Ирана.

Напомним, ранее телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на иракские источники, что один из командиров КСИР Муслим Шахдан погиб при атаке беспилотников. По данным телеканала, удар был нанесен в воскресенье вечером. Сообщалось, что погибли еще три человека, которые сопровождали Шахдана.