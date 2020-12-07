Окружной административный суд Киева удовлетворил иск экс-начальника отдела Генпрокуратуры Дмитрия Перепелицы к Офису генпрокурора. Теперь его обязаны восстановить в должности и выплатить компенсацию за время вынужденного прогула.

Об этом свидетельствует информация в Едином реестре судебных решений.

Согласно решению суда, Дмитрию Перепелице должны выплатить 4,95 млн гривен зарплаты за время прогула. Это пока что самая крупная выплата, которую суд назначал уволенному по люстрации чиновнику.

В своем решении суд сослался на решение ЕСПЧ по делу "Полях против Украины", в котором сказано, что "поведение заявителей, относительно которых были применены меры в соответствии с законом "Об очищении власти" (увольнение по люстрации - Ред.), не было классифицировано как "уголовное" и не было похоже на какие-либо преступные действия, и заключалось только в том, чтобы оставаться на своих должностях, пока при власти пребывал президент Янукович".

Отметим, что Перепелица был уволен 1 декабря 2014 на основании закона "Об очищении власти". Тогдашнее руководство генпрокуратуры считало, что его работа заместителем прокурора Деснянского района Киева в течение 2012-2014 годов попадало под действие указанного закона.

"Страна" писала о том, как в 2019 году пятеро люстрированных прокуроров выиграли суд против Украины в Европейском суде по правам человека. ЕСПЧ признал, что увольнения чиновников по закону "Об очистке власти" привело к нарушению их прав.

Также мы сообщали, что после этого в Офисе генпрокурора высказали опасения, что после решения ЕСПЧ люстрированные прокуроры начнут массово восстанавливаться.