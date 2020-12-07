Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на поставки оружия из Соединенных Штатов после того, как состоится инаугурация президента Джо Байдена.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

Так, чиновник рассказал о том, что благодарен администрации экс-президента США Барака Обамы за то, что они "много сделали для Украины в один из сложнейших периодов нашей истории".

"Но никто не идеален, и я считаю, что одной из ошибок той администрации в политике относительно Украины было непредоставление нам оружия. Сейчас эти двери уже открыты. Вопреки тогдашним запугиваниям РФ и лояльных к ней спикеров, война не разгорелась с новой силой, а оружие, которое мы получаем из США, используется для укрепления нашей обороноспособности. И я не ожидаю, что эти двери могут закрыться при новой администрации", - сказал он.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуги народа" Егор Чернев предположил, что после вступления в должность президента Джо Байдена США отзовут утвержденного недавно посла в Украине Кита Дейтона. Вместо него пришлют уже возглавлявшую однажды посольство Мари Йованович.