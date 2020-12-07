Киев ждет новых поставок оружия от США после инаугурации Байдена
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на поставки оружия из Соединенных Штатов после того, как состоится инаугурация президента Джо Байдена.
Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".
Так, чиновник рассказал о том, что благодарен администрации экс-президента США Барака Обамы за то, что они "много сделали для Украины в один из сложнейших периодов нашей истории".
"Но никто не идеален, и я считаю, что одной из ошибок той администрации в политике относительно Украины было непредоставление нам оружия. Сейчас эти двери уже открыты. Вопреки тогдашним запугиваниям РФ и лояльных к ней спикеров, война не разгорелась с новой силой, а оружие, которое мы получаем из США, используется для укрепления нашей обороноспособности. И я не ожидаю, что эти двери могут закрыться при новой администрации", - сказал он.
Напомним, народный депутат от фракции "Слуги народа" Егор Чернев предположил, что после вступления в должность президента Джо Байдена США отзовут утвержденного недавно посла в Украине Кита Дейтона. Вместо него пришлют уже возглавлявшую однажды посольство Мари Йованович.