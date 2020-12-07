В ВОЗ рекомендуют отмечать Новый год-2021 в кругу семьи. Фото: Pikist

Во Всемирной организации здравоохранения на новогодние праздники рекомендуют оставаться дома в кругу семьи, чтобы избежать риска заразиться коронавирусом. 

Рекомендации, как отметить праздники и остаться здоровым, разместил в Twitter генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус.

Так, в ВОЗ рекомендуют в праздничное время отказаться от времяпровождения в местах большого скопления людей. 

"Все мы хотим быть с нашими близкими во время предстоящих праздников, но мы не должны расслабляться. Из-за Covid-19 праздники пройдут не так, как обычно, но это не значит, что мы сможем их отменить", - сообщил Тедрос Адханом Гебреисус.

Так, в ВОЗ рекомендуют отказаться в период праздников от путешествий и не приглашать домой большие компании. 

По его словам, маска и социальная дистанция остаются основными способами профилактики коронавируса. Не стоит пользоваться общественным транспортом и посещать торговые центры в час пик.

Напомним, в ВОЗ считают, что вакцинация не избавит человечество от коронавируса.

Также мы писали о том, что ВОЗ рекомендовала носить маске даже на улице.

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