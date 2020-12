Во Всемирной организации здравоохранения на новогодние праздники рекомендуют оставаться дома в кругу семьи, чтобы избежать риска заразиться коронавирусом.

Рекомендации, как отметить праздники и остаться здоровым, разместил в Twitter генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус.

Так, в ВОЗ рекомендуют в праздничное время отказаться от времяпровождения в местах большого скопления людей.

"Все мы хотим быть с нашими близкими во время предстоящих праздников, но мы не должны расслабляться. Из-за Covid-19 праздники пройдут не так, как обычно, но это не значит, что мы сможем их отменить", - сообщил Тедрос Адханом Гебреисус.

Так, в ВОЗ рекомендуют отказаться в период праздников от путешествий и не приглашать домой большие компании.

По его словам, маска и социальная дистанция остаются основными способами профилактики коронавируса. Не стоит пользоваться общественным транспортом и посещать торговые центры в час пик.

We all want to be with our loved ones during the upcoming holidays, but we mustn't be complacent. #COVID19 is changing the way we celebrate, but it doesn’t mean we can’t celebrate. Be safe: follow local guidance, stay with your household & avoid crowds. #InThisTogether pic.twitter.com/lQtsFKmumT