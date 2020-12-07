Во Львове двое детей госпитализированы из-за отравления угарным газом. Фото: Pixabay

В воскресенье, 6 декабря, во Львове произошло ЧП. Тут пришлось госпитализировать двух детей, которые проживали в многоквартирном доме на ул. Заводской, 41. Предварительно установлено, что они отравились угарным газом.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

"6 декабря около 13:50 во Львове в квартире двухэтажного многоквартирного дома на улице Заводской, 41, отравились, вероятно, угарным газом 3 человека, в том числе 2 детей (2005 и 2019 годов рождения). Пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медицинские учреждения города Львова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что квартира была оборудована ПГ-4, газовой колонкой и соответствующим конвектором. До того момента, пока не будет установлена точная причина инцидента, в квартире будет отключена подача газа.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Двоих детей во Львове госпитализировали после отравления угарным газом. Скриншот: facebook.com/dczlvoda

Напомним, во Львовской области погибли трое мужчин от отравления угарным газом. Причиной утечки газа стала, вероятнее всего, несправная печь.

Также мы писали, как в селе под Хмельницком 5 человек, включая троих детей, были госпитализированы с отравлением угарным газом

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.