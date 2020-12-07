В воскресенье, 6 декабря, во Львове произошло ЧП. Тут пришлось госпитализировать двух детей, которые проживали в многоквартирном доме на ул. Заводской, 41. Предварительно установлено, что они отравились угарным газом.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

"6 декабря около 13:50 во Львове в квартире двухэтажного многоквартирного дома на улице Заводской, 41, отравились, вероятно, угарным газом 3 человека, в том числе 2 детей (2005 и 2019 годов рождения). Пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медицинские учреждения города Львова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что квартира была оборудована ПГ-4, газовой колонкой и соответствующим конвектором. До того момента, пока не будет установлена точная причина инцидента, в квартире будет отключена подача газа.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, во Львовской области погибли трое мужчин от отравления угарным газом. Причиной утечки газа стала, вероятнее всего, несправная печь.

Также мы писали, как в селе под Хмельницком 5 человек, включая троих детей, были госпитализированы с отравлением угарным газом.