Вечером в воскресенье, 6 декабря, в Одесской области автомобиль Opel сбил выбежавшую на дорогу лошадь, запряженную в телегу. В результате аварии скончались животное и мужчина, который управлял повозкой.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.

Так, авария произошла около 18:50 в селе Новая Шибка Захаровского района. По предварительным данным, инцидент случился на закругленном участке дороги.

"Животное неуправляемо выбежало на дорогу - навстречу автомобилю. В результате столкновения 69-летний мужчина, управлявший подводой, и животное погибли на месте", - сказано в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства, которые привели к трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно в Одессе грузовик врезался в маршрутку с пассажирами.

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