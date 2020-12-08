Астрологи считают, что год Быка 2021 принесет уверенность в любви, повысит самооценку и поможет встретить свою судьбу совершенно неожиданным образом. Судьбоносная встреча может вызвать интерес, а позже - взаимную симпатию. Главное - вовремя разглядеть своё счастье и не спугнуть удачный момент.

Те, кто влюбятся в начале года, могут узаконить отношения уже осенью. Летом у свободных представителей Зодиака ожидается масса романов. Некоторые из них не получат развития и будут лишь мимолетными.

Также читайте гороскоп на предстоящую неделю - с 7 по 13 декабря - о том, что ждет всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

В 2021 году у Овнов не будет страстных и бурных личных отношений, и это даже хорошо. В году Быка завершится большой этап, когда звезды перестанут проверять ваши чувства на прочность и создавать трудности на ровном месте. Вы наконец-то сможете расслабиться и насладиться приятным общением с любимым человеком. Не обращайте внимание на мелкие ссоры, не ищите приключения на стороне, становитесь более чутким и романтичным.

Одинокие Овны могут рассчитывать на подарок судьбы в 2021 году. В новых чувствах будет присутствовать особое очарование. Лучшее время для романтических знакомств - июнь и июль. Свадьбу лучше сыграть в августе или сентябре. Этот союз будет прочным и счастливым.

Телец (21.04 - 20.05)

На личном фронте у Тельцов - периодические бури и штормовые предупреждения из-за вашего желания навязывать свое мнение другим, будучи полностью уверенным в своей исключительной правоте. Вашу семейную лодку гармонии и любви может спасти только разумный и психологически устойчивый спутник. Если же его не предвидится - отношения могут испортиться из-за банальной мелочи или бытовых ссор.

Одиноких Тельцов ждет период влюбленности и романтических переживаний в конце июля - начале августа. Сентябрь лучше выбрать для планирования серьезных отношений.

В конце 2021 года можно заняться улучшением жилищных условий и обустройством дома. Решение квартирного вопроса не затянется надолго и Новый 2022 год Тигра вы с избранником сможете встретить в новом комфортном жилище.

Близнецы (21.05 - 21.06)

В 2021 году романтические отношения могут отойти на второй план. Это нормально, поскольку год Быка требует от вас личного развития. Если у вас хорошие отношения с партнером, он поддержит ваши начинания и станет вам поддержкой и опорой. Если нет - заручитесь терпением и выдержкой. На вас могут посыпаться обвинения в эгоизме и обидные упреки. При таком раскладе счастливые узы могут превратиться в тиски и вас ждет разрыв отношений.

Наиболее неотразимыми для противоположного пола вы будете в начале лета. В этот период многие женщины этого знака могут найти любовь и вступить в брак. В целом у одиноких Близнецов поиски спутника в 2021 году могут не увенчаться успехом. Поэтому фокус внимания лучше перенаправить с любви на себя и карьерный рост.

Рак (22.06 - 22.07)

В 2021 году ракам придется расставить все точки над і, после чего продолжить путь с вашей второй половинкой или самостоятельно. Главной составляющей супружеской жизни станет принятие партнера и его понимание того, что вам иногда требуется много пространства для уединения и погружения в свой личный мир. Только в таком случае вы станете друг для друга надежным тылом и опорой.

Весна - прекрасное время для знакомств и подарков всем любимым женщинам в вашем окружении. В середине июля судьба подарит вам шанс найти истинную любовь. Этот человек сможет сделать вас счастливым. В сентябре романтические приключения станут особенно захватывающими. Звезды советуют ничего не бояться и проявлять решительность.

Для обустройства дома лучше всего подходит летний период. Можно обновить ремонт, сделать ваш семейный очаг более уютным и комфортным.

Лев (23.07 - 23.08)

В 2021 году вам станет неинтересно проводить время в развлечениях. Если ваши отношения со спутником были исключительно любовно-романтическими, то они потерпят крах. Необходимо, чтобы ваши отношения переросли в нечто большее. Подумайте о детях, сделайте партнеру предложение о переезде или предложите пожить отдельно. В любом случае, тем, кто находится в законном браке, нужно беречь свои чувства, не допускать никакого флирта и романов на стороне.

В году Быка всем свободным прежде Львам придется расплачиваться за свою независимость дорогой монетой. Необходимо быть крайне осторожными и устойчивыми. Интимные связи без серьезных обязательств могут пагубно отразиться на вашем психическом здоровье.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев в 2021 году продолжится период приятной гармонии и постоянства в отношениях. Вам ничего не нужно менять или привносить в свой союз. Кризисы будут обходить ваш дом стороной, поэтому позвольте себе насладиться счастьем.

В феврале-марте вы можете испытывать потребность в духовной близости с противоположным полом. Вам захочется видеть рядом с собой человека, разделяющего ваши ценности, идеалы и принципы. Не спешите с поиском такого партнера. Яркое судьбоносное событие случится само собой в начале лета.

Одинокие Девы в сентябре окажутся перед сложным выбором - склеить то, что разбито, или избавиться от изживших себя отношений. В этот период все незначительные проблемы на любовном фронте могут казаться огромными. Постарайтесь привести отношения в гармонию и отнестись с уважением к тому, с кем вас разделяет немалый отрезок жизни и столько приятных воспоминаний.

Весы (24.09 - 23.10)

Вашу личную жизнь в течение 2021 года будут наполнять мечты о взаимной любви. И они обязательно исполнятся. Ближе к осени вы встретите на своем пути такого человека, с которым почувствуете себя легко и в безопасности. Но и до судьбоносной встречи вы вправе завязывать интересные знакомства с противоположным полом. Все они будут наполнены общими темами для обсуждения.

В конце года многие Весы могут принять решение о создании семьи, заключении союза, собственном жилье и детях. Вам потребуется максимально включиться в личную жизнь, если вы решите обзавестись детьми и стать родителями.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Год Быка обещает Скорпионам перемены на личном фронте. Первое полугодие может быть сложным, связанным с ревностью и изменами. Также могут проявиться и внешние обстоятельства, которые помешают вам ощутить прежнюю гармонию в семье. В середине года вам потребуется выдержка и мужество. Однако не нужно принимать решение безоговорочно. Все как следует проанализируйте.

Зима привнесет в жизнь Скорпионов некоторые волнительные моменты. Одинокие представители знака могут встретить любовь. Уже на первых свиданиях вы почувствуете, будто знакомы с человеком сотню лет. Эта влюбленность станет мучительной, ведь вы можете не получить взаимных чувств. И при этом вы будете почти уверены, что встретили идеал своей жизни.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В этом году в личной жизни Стрельцов появится союз "мы", который поможет справиться с любыми жизненными трудностями. Можно смело говорить "да" и играть свадьбу с тем, кто давно ждет от вас положительного ответа. В этом случае союз станет крепче и гармоничнее.

Те же Стрельцы, кто находится в поиске, будут строить далекоидущие планы. Но в этом случае нужно все шаги и пункты плана строго анализировать, чтобы не оказаться в капкане своих же иллюзий об идеальном спутнике жизни, которого вы безусловно заслуживаете. Однако, как известно, идеал часто бывает недостижим. В год Быка все то, что связано с флиртом и интригами будет складываться хорошо. Но не спешите с официальными процедурами.

Лето - прекрасное время для того, чтобы совершить романическое путешествие за границу. Однако принимать импульсивные решения не торопитесь.

Козерог (22.12 - 20.01)

Год будет наполнен сюрпризами и приятными любовными переживаниями. Первые месяцы зимы напомнят вам американские горки. Вы вряд ли сможете контролировать все чувства, которые будут лавинообразно накатывать на вас. События могут стать волшебными, а любые кризисы будут разрешаться так же внезапно, как и возникнут.

В жизни одиноких Козерогов может случиться судьбоносная встреча в тот момент, когда вы вовсе ничего подобного не ожидаете. И, наоборот, все сверхусилия по знакомству и поискам того самого спутника жизни завершатся неудачей.

Ничего хорошего не предвидится и в тех отношениях, которые ни к чему не обязывают. Ждите необоснованной ревности и неприятных проверок со стороны избранника.

Водолей (21.01 - 20.02)

Личная жизнь в 2021 году будет приятной и спокойной, а серьезные кризисы в отношениях - очень далекими. Водолеям необходимо лишь оттачивать те чувства, которые уже давно посланы судьбой, укреплять семейный союз и постараться не сравнивать своего избранника с юношескими грезами.

Одиноким Водолеям придется нелегко - на пути вам неожиданно встретится важный человек, однако свое счастье вам еще нужно разглядеть и не быть робким, завоевывая любовь всей своей жизни. Ожидаемый период подобного романа - март-апрель. Будьте готовы к внезапной встрече в путешествии или в спортивных соревнованиях, в кафе, на улице, во время переписки в интернете. Со временем флирт и редкие встречи могут перерасти в крепкие отношения.

В сентябре прошлое может напомнить о себе. Возможно, вам придется развязывать жизненные вопросы, помогать экс-возлюбленным справляться с трудностями. В этот период года нужно снова стать рациональным и отключить все чувства, спрятанные где-то глубоко внутри.

Конец года - прекрасное время для воспитания детей и их планирования. Все остальное может подождать.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Общение со второй половинкой в этом году будет гармоничным и приятным. Чтобы дольше сохранить идиллию в отношениях, Рыбам необходимо учитывать мнение своего партнера и идти на уступки в повседневных делах.

Также важно не устраивать драму из-за финансовых проблем. Лишь поддержка в трудную минуту сможет усилить доверие друг к другу и укрепить ваши чувства. Наилучшее время для страсти - это март, а для романтики - июль и август. В этот период вы можете получить предложение от своего избранника.

Если вы только мечтаете встретить свою любовь, положитесь на счастливый случай. Встреча может произойти совершенно неожиданно, но это будет дар свыше, а не запланированное мероприятие.