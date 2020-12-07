Командование одной из воинских частей в Полтавской области закупало военное обмундирование по безосновательно завышенным ценам. Ущерб бюджету, нанесенный их действиями, оценивается в миллион гривен.

Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, командование одной из воинских частей разоблачили контрразведчики Службы безопасности Украины. Оказалось, что фигуранты организовали схему по присваиванию бюджетных денег при государственных закупках военного имущества. Они покупали защитные элементы военного обмундирования по ценам, выше рыночных.

В СБУ выяснили, что разница в размере 30% от суммы заключенного договора с поставщиками продукции шла в карман фигурантов. По оценкам экспертов, сделка нанесла государству ущерб в размере более 1 млн грн.

На территории военной части прошли обыски, правоохранители нашли документацию с доказательствами противоправной деятельности и изъяли контрольные образцы приобретенных товаров для проведения экспертиз. Начато следствие в рамках уголовного производства по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении.

Напомним, мэра города под Черниговом подозревают в растрате полумиллиона гривен, выделенных на тротуары.

Также мы писали о том, что экс-главу Херсонской ТЭЦ за растрату почти 9 миллионов посадили на 5 лет.