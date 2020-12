В городах Германии на выходных, 5-6 декабря, прошли акции протеста противников и сторонников карантинных мер, которые местное правительство вводит в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, акции протеста проходили в Дюссельдорфе, Бремене, Мангейме, Шверине. К примеру, в Дюссельдорфе на улицы вышло приблизительно 800 протестантов, недовольных карантинными мерами, которые действуют в стране. Их движение в Германии называют "Querdenken" (Мыслить нестандартно - Ред.). Впрочем, в этот же деть в городе проходили демонстрации сторонников ограничений. Сообщается, что в акциях в поддержку правительственных мер по борьбе с пандемией приняли участие представители церквей и профсоюзов, а также сотрудники больниц и персонал по уходу за пожилыми и немощными людьми.

Такие же протесты прошли 5 декабря в городе Шверин и состоялись, по данным полиции, без серьезных правонарушений. В Бремене митинг против карантина был несогласованным, однако все же состоялся в субботу, 5 декабря. В результате полиция зафиксировала 700 случаев административных правонарушений и 70 случаев нарушения общественного порядка, а также вынесла более 900 предупреждений о запрете пребывания на определенной территории. В тот же день в Бремене состоялись восемь разрешенных демонстраций противников движения Querdenken.

В Мангейме городские власти также запретили протестное мероприятие движения Querdenken. В свою очередь административный суд признал этот запрет правомерным, указав, что уже в призывах к демонстрациям критики карантинных мероприятий дали понять, что не собираются соблюдать ограничения. Несмотря на это, некоторые жители городе 5 декабре все же вышли на улицы.

Police formed a cordon around and subsequently removed a group of far-right extremists from an anti-lockdown protest organised by the 'Querdenken' movement in Dusseldorf on Sunday. pic.twitter.com/PmjjW9ZRfl