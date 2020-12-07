В индийском городе Элуру от неизвестной болезни скончался местный житель. Еще около 315 пациентов с похожими симптомами были госпитализированы.

Об этом рассказывает The Hindu.

Так, среди заболевших уже 46 детей и 70 женщин. У всех наблюдаются обморок, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. Большинство зараженных находится в стабильном состоянии.

Тесты на коронавирус у них показали отрицательный результат. Сейчас специалисты взяли образцы воды, продуктов питания и крови - их отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Представители местной власти не исключают заражения людей из-за грязного воздуха или употребления недоброкачественных продуктов.

Напомним, сотрудник благотворительной организации из Великобритании Ян Джонс отправился в поездку в Индию. Там он пережил заражение коронавирусом, лихорадку денге и малярию, а сейчас поправляется после укуса ядовитой кобры в Джодхпуре (штат Раджастхан).