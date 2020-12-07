Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что ведомство хочет рассмотреть вопрос отнесения вакцины от коронавируса к списку сильнодействующих лекарств. Это позволит открывать уголовные дела за ее подделку.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Есть нюанс относительно подделки вакцин. Мы обратились в Министерство здравоохранения с вопросом. У нас есть уголовная ответственность за продажу и подделку сильнодействующих лекарственных препаратов. Относятся вакцины к "сильнодействующим лекарственным средствам"? Уголовный кодекс не дает этому объяснение. И надо сейчас, вместе с юристами и врачами, дать ответ. Ведь если окажется, что вакцина - не сильнодействующий препарат, то они не будут попадать под понятие "фальсификация лекарственных средств". И это очень серьезный юридический момент. И сейчас, я думаю, и без моего выступления в студии фальсификаторы об этом знают", - сказал он.

В то же время Геращенко обратился к украинцам с призывом не покупать вакцины от коронавируса в интернете.

Геращенко рассказал, что за подделку вакцин будут открывать уголовные дела. Видео: YouTube/Свобода слова Савика Шустера

Напомним, жителей Украины массово вакцинировать от коронавирусной болезни COVID-19 начнется не раньше середины 2021 года.

Также мы приводили слова Минздрава о том, кто первым получит вакцину против коронавируса в Украине. Так, в первую очередь будут вакцинировать также людей, которым старше 60 лет.