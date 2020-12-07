Павел Лисянский устроил драку. Фото: Facebook/ Павел Лисянский

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский устроил в Святогорске драку с охранником ресторана, который попросил его покинуть заведение после закрытия. 

Об этом сообщил политолог Михаил Чаплыга в сети, видео опубликовал Telegram-канал "Политика Страны". 

По словам Чаплыги, Лисянский проводил в Святогорске тренинг для молодых правозащитников за деньги международных доноров. Вечером он пришел в ресторан. Когда заведение уже должно было закрываться, сотрудники сказали компании закруглиться, однако те попросили задержаться на 15 минут. 

Сообщается, что через полтора часа охранник заведения (мужчина солидного возраста) подошел к Лисянскому и попросил немедленно покинуть заведение, так как действуют ограничения и по их работе. После этого представитель Денисовой устроил драку. 

Чаплыга - о драке с участием Лисянского. Скриншот фейсбук-поста

Напомним, в сентябре депутата в Винницкой области побил его конкурент, разогнали драку с помощью пистолета.

Также мы писали о том, что на первой сессии Одесского облсовета произошла драка.

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