Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский устроил в Святогорске драку с охранником ресторана, который попросил его покинуть заведение после закрытия.

Об этом сообщил политолог Михаил Чаплыга в сети, видео опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

По словам Чаплыги, Лисянский проводил в Святогорске тренинг для молодых правозащитников за деньги международных доноров. Вечером он пришел в ресторан. Когда заведение уже должно было закрываться, сотрудники сказали компании закруглиться, однако те попросили задержаться на 15 минут.

Сообщается, что через полтора часа охранник заведения (мужчина солидного возраста) подошел к Лисянскому и попросил немедленно покинуть заведение, так как действуют ограничения и по их работе. После этого представитель Денисовой устроил драку.

Напомним, в сентябре депутата в Винницкой области побил его конкурент, разогнали драку с помощью пистолета.

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