Вчера в соцсетях снова произошел взрыв обсуждений, чей борщ - украинский или русский.

Эта тема не затухает еще с осени. Тогда ее подняли ни много, ни мало - украинские власти на уровне целых двух министерств - МИДа и Минкульта. Там озаботились тем, что Россия присвоила себе украинское изобретение. И начали действовать.

А вчера тему подхватили российский шоумен Андрей Бочаров, который написал пост о "русском борще". На это заявление гневно отреагировали украинские борще-патриоты. Которых в свою очередь начали троллить россияне, угрожая "вслед за борщом аннексировать сало".

Разбирали детали нового кулинарно-политического баттла.

Как накалялся борщ

Борще-баттл еще в октябре инициировало украинское правительство. Глава Минкульта Александр Ткаченко задумал внести первое блюдо в "Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины".

Туда уже входят разнообразные исторические вещи вроде клембовской сорочки или борщовской вышиванки. А также некоторых праздничных обрядов. Теперь туда собрались добавить собственно борщ.

"Рад, что аутентичный процесс приготовления борща теперь официально станет признанным достоянием украинских традиций", - заявил министр.

В ноябре история продолжилась. Уже на уровне иного министерства - иностранных дел. Сотрудники нашего посольства в Турции исправили статью в турецкой Википедии, поменяв происхождение борща с русского на украинское.

"Мы, украинцы, может повлиять на такую несправедливость и часто сознательную информационную пропаганду, направленную против нас", - написала супруга посла Татьяна Сибига.

Отметим, что в большинстве русских ресторанов за рубежом одним из главных фирменных блюд действительно является Borsh (или Borsch). Видимо, против этого и "восстали" украинские власти.

Но не только они. Тему подхватил известный кулинар Евгений Клопотенко, который заявил, что нужно противостоять российской "борщевой" пропаганде и зафиксировать украинское происхождение блюда через ЮНЕСКО.

Одновременно о борще-баттле начали рассказывать западные СМИ, которые вообще любят освещать кулинарные темы, особенно если они замешаны на политике. Они представляли историю как новый фронт украино-российского противостояния.

В России же комментировали тему в том ключе, что борщ - общее блюдо восточных славян, и претендовать на него какая-то одна страна не имеет права.

"Борщ - национальная еда многих стран, в том числе России, Беларуси, Украины, Польши, Румынии, Молдовы и Литвы", - заявило посольство через Твиттер посольство РФ в Соединенных Штатах.

Русскоязычная Википедия пишет, что слово "Борщ" встречается у многих славянских народов: "это блюдо есть у русских, украинцев (укр. борщ), белорусов (бел. боршч), поляков (barszcz "баршч"), литовцев (barščiai "барщчяй"), румын (borş "борш") и молдаван (борш, borş)".

Украинская же Вики считает, что борщ именно со свеклой и капустой - украинское изобретение. Впрочем, каких-то серьезных исторических исследований на этот счет не проводилось.

"После борща аннексируем сало". Продолжение баттла

Борще-баттл мог затухнуть в ноябре, но вчера получил свое продолжение.

Российский шоумен Андрей Бочаров на днях посетил московский ресторан "Оттепель" на ВДНХ, где похвалил приготовленный для него русский борщ.

"После катка отлично заходит русский борщ", - написал он на своей странице в Facebook.

Кстати, в меню на сайте заведения это блюдо стоит 420 рублей (160 гривен) и идет в разделе "Супы" под названием "Борщ с уткой и гренками с салом".

После того, как пост был опубликован, под ним в комментариях схлестнулись украинские и российские пользователи сети. Одни пишут, что "борщ - украинское блюдо", другие отстаивают русское происхождение борща.

Публикация набрала на утро понедельника уже более четырех тысяч комментариев.

Многие пишут, что борщ не может быть русским, потому что это украинское блюдо: "Не бывает такого борща. Борщ может быть только украинским", "Борщ- украинский. А ваше исконно русское блюдо - щи. Не путайте!", "Русский борщ? Борщ украинский, а русские-щи", - пишут украинцы.

Россияне считают иначе, да и сам Бочаров практически под каждым комментарием оставляет хэштег #БорщРусский.

"Борщ принадлежит русским", "Борщ как и Крым всегда был, есть и будет русским", "президент Зеленский попросил созвать экстренное совещание Совбеза ООН в связи с аннексией борща Россией", - пишут комментаторы из России.

Россияне выдвигают свои аргументы.

"Согласно украинским авторам борщ изобретен то ли в 1641, то ли вообще в 1695 году. Доказательств нет. Зато есть точное доказательство того, что в 1590 году в России в Троице-Сергиевой Лавре вкушали Щи Борщевые", - пишет публицист Егор Холмогоров и приводит скриншот документа.

Но в основном россияне вышучивали тему.

"БорщРусский и с этим уже ничего не поделать. Но украинцам можно отдать окрошку. Вопрос только какую. На квасе или на кефире?", - иронизирует москвич Егор Обухов.

"Что же вы с козырей сразу. Клёцки, начать можно с них", - отвечает ему Андрей Черненко из Сибири.

Москвич Алексей Петров заявил, что борщ у Украины аннексировали "вежливые официанты" по приказу Путина и снабдил комментарий хештегом "Для Гааги".

Другие пользователи перефразировали лозунг "Крым наш", заявляя, что "Борщ наш". А также пригрозили аннексировать у Украины еще и сало.

"По итогам битвы за борщ Украина опять попала в котел", - раздавались и такие комментарии.

К сетевым баталиям подключился известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Сначала он предложил "объявить в России 6 декабря днём русского борща". Потом написал пост, подводящий итоги сетевого баттла.

"Давайте спорить, чьи пельмени? Китайские, японские, русские? Равиоли или маульташен? Кухня адаптируется в каждой стране, а истоки её идут из тех времён, когда не было ещё нынешних государств и озабоченных патриотов. Долма - чья? Давайте подерёмся, а то на Кавказе ещё стволы не остыли... Шашлык - чей? Сате, пулькоги, сувлаке, кебаб, хоровац - кто первый придумал мясо на палку насадить и в костёр засунуть?

Не о том надо беспокоиться, чей борщ правильнее и древнее. Надо беспокоиться о том, у кого он наваристее и кто последние рубли или гривны в кошельке не перебирает, чтобы свеклу купить", - написал писатель-фантаст.