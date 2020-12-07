В Украине в понедельник, 7 декабря, впервые за 28 дней число новых случаев коронавируса - ниже отметки в 9 тысяч.

Об этом свидетельствует свежая статистика, обнародованная Минздравом.

Также сообщается, что за минувшие сутки в Украине сделали всего 27 881 ПЦР-тест на коронавирус, при том что обычно этот показатель достигает 40-50 000. Например вчера, 6 декабря, сообщалось о 33 308 проведенных исследованиях, 5 декабря - о 44 538 сделанных ПЦР-тестах. В пятницу, 4 декабря, число ПЦР-исследований составило 48 028.

Таким образом, очевидно, что причиной резкого снижения заболеваемости стала не стабилизация эпидемиологической ситуации, а резкое снижение числа проведенных ПЦР-тестов (почти в два раза). Отметим, что по воскресеньям всегда наблюдается провал по тестам, то есть это организационная проблема.

Любопытно, что о резком улучшении статистики коронавируса в Украине "Страна" уже писала на прошлой неделе. После карантина выходного дня перестали фиксироваться антирекорды по суточному приросту заболевших. Тогда мы выяснили, что власти уменьшили число ПЦР-тестов, что в свою очередь, и привело к уменьшению количества новых пациентов.

Напомним, в ВОЗ считают, что вакцинация не избавит человечество от коронавируса.