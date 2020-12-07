В Украине, где число новых зараженных Covid-19 выросло за сутки на 8 641 человека, зафиксировано уже 821 947 случаев коронавируса. За последние сутки наибольшее количество новых пациентов зарегистрировано в Киеве (1 526), ​​Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Сообщается также, что вчера в Украине заболели 390 детей и 284 медработника. В течение минувших суток умерли 145 пациентов с Covid-19, выздоровели - 5 123.

Общее число случаев коронавируса в стране достигло 821 947. При этом 423 704 человека выздоровели, 13 733 пациентов с Covid-19 умерли.

Статистика коронавируса в регионах Украины на 7 декабря:

Киев - 81 335 случаев (+ 1 526);

Винницкая область - 18 714 случаев (127);

Волынская область - 26 211 случаев (192);

Днепропетровская область - 45 040 случаев (960);

Донецкая область - 25 792 случая (245);

Житомирская область - 32 318 случаев(351);

Закарпатская область - 24 663 случая (122);

Запорожская область - 36 937 случаев (398);

Ивано-Франковская область - 39 438 случаев (65);

Киевская область - 43 854 случая (635);

Кировоградская область - 6 360 случаев (106);

Луганская область - 7 088 случаев (61);

Львовская область - 50 175 случаев (344);

Николаевская область - 21 429 случаев (285);

Одесская область - 51 810 случаев (662);

Полтавская область - 25 655 случаев (427);

Ровенская область - 33 714 случаев (206);

Сумская область - 33 658 случаев (477);

Тернопольская область - 29 788 случаев (194);

Харьковская область - 59 393 случая (108);

Херсонская область - 12 159 случаев (244);

Хмельницкая область - 32 429 случаев (143);

Черкасская область - 27 167 случаев (358);

Черновицкая область - 35 378 случаев (226);

Черниговская область - 21 442 случая (179).

Напомним, за прошлую неделю коронавирус подхватили до 10 депутатов "Слуги народа".

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