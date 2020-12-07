Вчера, 6 декабря, в Кривом Роге прошел второй тур выборов мэра города.

Сегодня утром, 7 декабря, в штабе кандидата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константина Павлова заявили о результатах параллельного подсчета голосов после обработки 100% протоколов со всех 294 избирательных участков.

По результатам подсчета, кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов набрал 58,5% (97 774 голоса), а кандидат от "Слуги народа Дмитрий Шевчик - 41,5% (69 355 голосов).

Об этом передает пресс-служба ОПЗЖ.

При этом Павлов победил на 289-ти участках, на 5-ти - Шевчик. Также Константин Павлов победил во всех 7 районах Кривого Рога.

Павлов обошёл своего оппонента Шевчика на 17%, что составляет около 28,5 тысяч голосов.

Кроме того, по предварительным данным, около 3,5 тысяч протоколов признаны испорченными.

Данные по результатам голосования в Кривом Роге во втором туре выборов мэра, фото 112.ua

Напомним, что в Кривом Роге на выборах мэра во втором туре была зафиксирована самая высокая в Украине явка (35,22 %). Это фактически соответствует явке в первом туре, который прошёл 25 октября.