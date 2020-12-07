Президент США Дональд Трамп, похоже, намерен проигнорировать приглашение на инаугурацию Джо Байдена. По некоторым данным из окружения Трампа, действующий глава Белого дома 20 января, вылетит во Флориду, где должен объявить о своих планах на выборы 2024 года.

Об этом передает издание Axios со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, глава государства во Флориде примет участие в митинге своих сторонников, на котором и объявит о своих планах по выдвижению на пост президента в 2024 году.

Источники приводят так же некоторые подробности, уверяя, что Трамп готовит "грандиозный финал". Он вылетит из Белого дома на вертолете, пересядет на самолет Air Force One и отправится на митинг сторонников во Флориду. Так президент избежит протестов и "обмена протокольными любезностями" с Байденом. Таким образом Трамп также рассчитывает отвлечь телезрителей от церемонии инаугурации.

В то же время, представитель Белого дома Джадд Дир не стал комментировать эти новости о планах президента.

"Анонимные источники, которые утверждают, что знают, что президент обдумывает сейчас или не обдумывает, не имеют об этом никакого представления. Когда у президента Трампа будет готово заявление о его планах на 20 января, он даст вам знать", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп не признает поражения в Джорджии.