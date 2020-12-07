Трамп не намерен быть гостем на инаугурации Байдена - Axios
Президент США Дональд Трамп, похоже, намерен проигнорировать приглашение на инаугурацию Джо Байдена. По некоторым данным из окружения Трампа, действующий глава Белого дома 20 января, вылетит во Флориду, где должен объявить о своих планах на выборы 2024 года.
Об этом передает издание Axios со ссылкой на собственные источники.
По данным источников, глава государства во Флориде примет участие в митинге своих сторонников, на котором и объявит о своих планах по выдвижению на пост президента в 2024 году.
Источники приводят так же некоторые подробности, уверяя, что Трамп готовит "грандиозный финал". Он вылетит из Белого дома на вертолете, пересядет на самолет Air Force One и отправится на митинг сторонников во Флориду. Так президент избежит протестов и "обмена протокольными любезностями" с Байденом. Таким образом Трамп также рассчитывает отвлечь телезрителей от церемонии инаугурации.
В то же время, представитель Белого дома Джадд Дир не стал комментировать эти новости о планах президента.
"Анонимные источники, которые утверждают, что знают, что президент обдумывает сейчас или не обдумывает, не имеют об этом никакого представления. Когда у президента Трампа будет готово заявление о его планах на 20 января, он даст вам знать", - сказал он.
Ранее "Страна" сообщала, что Трамп не признает поражения в Джорджии.