В понедельник, 7, декабря, Google посвятил свой Doodle известной украинской художнице Екатерине Белокур, которой сегодня исполнилось бы 120 лет.

"Сегодняшний Doodle празднует 120-летие украинской художницы Екатерины Белокур, виртуоза-самоучки, которая снискала международную известность своими детализированными и яркими картинами, особенно теми, в которых особое внимание уделяется цветам. Благодаря мужественной преданности своему ремеслу, Белокур преодолела большие невзгоды и заслужила признание вместе с мастерами-художниками своего времени", - говорится в сообщении компании, как передает 112 Украина.

Екатерина Белокур родилась в этот день в 1900 году в селе Богдановка Пирятинского уезда Полтавской губернии (ныне это Яготинский район Киевской области) в бедной крестьянской семье. Ей было отказано в начальном образовании, и она все дни работала на ферме, но это не помешало ей рисовать картины. Чтобы в свободное время заниматься творчеством, Белокур своими руками создавала кисти из натурального сырья, и краски из таких продуктов, как свекла и бузина. Природа служила ей музой.

Картины Белокур попадали даже на марки, фото: Post of Ukraine / Укрпошта

Когда художнице было почти 40 лет, в ее жизни произошел случайный поворот. Вдохновленная песней, услышанной по радио, Белокур написала благодарственное письмо украинской певице Оксане Петрусенко, дополнив его своей оригинальной картиной. Петрусенко была настолько впечатлена, что помогла Белокур проложить путь к первым выставкам ее работ.

В течение следующих двух десятилетий уникальные, непревзойденной красоты картины украинской художницы достигли международной аудитории, в частности, получив огромную похвалу от испанского мастера Пабло Пикассо на выставке 1954 года в Париже. Он даже сказал, что "если бы во Франции была такая женщина, как Катерина Белокур, то весь мир говорил бы о ней".

За свои жизненные достижения Белокур была удостоена звания Народной художницы Украины, высшей художественной награды для граждан Украины.

"Поздравляем с Днем ​​рождения художницу, которая доказала, что раскрыть свой потенциал никогда не поздно", - подвели итог в Google.

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