Самым частным последствием коронавирусной болезни является изменение артериального давления.

Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, передает "Лента.ру".

"Самое массовое с моей точки зрения - что я вижу у всех пациентов - это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму", - сказал врач.

По мнению Болибока, к этому приводит поражение сосудистой системы человека.

"Васкулиты - это воспаления внутренней оболочки сосудов, - объяснил врач. - Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена - сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания".

Будут ли это долговременные или кратковременные последствия - сказать сложно, отметил врач. Он также подчеркнул, что пока невозможно предсказать, в какой орган пациента попадет коронавирус. "Пострадать может весь организм. И что с этим делать - пока не знает, наверное, никто", - заключил он.

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