В Урус-Мартановском районе Чечни прошли похороны террориста Абдуллаха Анзорова, который обезглавил учителя в пригороде Парижа.

Об этом пишет "Baza".

Отмечается, что тело террориста было доставлено из Франции в субботу, 5 декабря. На похоронах присутствовали около 200 человек. При этом в село, где проходили похороны, пускали только местных жителей. Кроме того, для охраны порядка выставили 65 силовиков.

Напомним, 18-летний чеченец Абдулах Анзоров вечером 16 октября в пригороде Парижа убил преподавателя Самюэля Пати и отрезал ему голову. Причиной убийства стала демонстрация на уроке Пати карикатур на пророка Мухаммеда. Позже Анзоров был застрелен полицейскими.

Как известно, Анзоров имел статус беженца во Франции, где у него был вид на жительство, который он получил в марте 2020 года. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом. По его словам, Пати погиб за то, что "учил детей свободе слова, свободе верить или не верить", глава государства также заявил о "кризисе ислама".