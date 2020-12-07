После обработки 94% протоколов во втором туре выборов мэра Кривого Рога кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов набрал более чем 58% голосов. При этом кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик набрал 41,6%.

Это следует из данных параллельного подсчета голосов штаба ОПЗЖ, которые приводит телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, как писала "Страна", на пост мэра Кривого Рога претендуют два кандидата - Дмитрий Шевчик от "Слуги народа и Константин Павлов от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

В то же время экзит-полы показали прямо противоположные результаты. По одному из них побеждает Шевчик. По другому - Павлов.

По данным ЦИК, явка во втором туре выборов в Кривом Роге составила 35,14%.

Ранее параллельный подсчет показал, что кандидат от ОПЗЖ Павлов побеждает "слугу народа" Шевчика после обработки 65% протоколов.