В Беларуси предупредили об усилении группировки НАТО на границах страны
Белорусские военные предупредили об усилении группировки НАТО на границах республики.
Об этом заявил начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин в интервью СТВ.
По его словам, США и НАТО наращивают усилия по "освоению воздушного пространства Польши и стран Балтии", в частности в рамках миссии ОВС (Объединенных вооруженных сил) НАТО по охране воздушного пространства Прибалтийских государств. Косыгин подчеркнул, что число задействованных самолетов в последнее время увеличилось с 4 до 15.
Также военный заявил, что, по его мнению, подобная деятельность НАТО на территории восточноевропейских государств направлена на подготовку к применению силы. По его словам, ВС Беларуси будут "адекватно реагировать" на приготовления у своих границ и не позволят кому-либо вмешиваться в дела страны.
Напомним, недавно в НАТО заверили, что не собираются захватывать Беларусь, как заявлял Лукашенко.
Также сообщалось, что в Минобороны России рассказали, как активизировалась разведка НАТО у западных границ.