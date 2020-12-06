Белорусские военные предупредили об усилении группировки НАТО на границах республики.

Об этом заявил начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин в интервью СТВ.

По его словам, США и НАТО наращивают усилия по "освоению воздушного пространства Польши и стран Балтии", в частности в рамках миссии ОВС (Объединенных вооруженных сил) НАТО по охране воздушного пространства Прибалтийских государств. Косыгин подчеркнул, что число задействованных самолетов в последнее время увеличилось с 4 до 15.

Также военный заявил, что, по его мнению, подобная деятельность НАТО на территории восточноевропейских государств направлена на подготовку к применению силы. По его словам, ВС Беларуси будут "адекватно реагировать" на приготовления у своих границ и не позволят кому-либо вмешиваться в дела страны.

Напомним, недавно в НАТО заверили, что не собираются захватывать Беларусь, как заявлял Лукашенко.

Также сообщалось, что в Минобороны России рассказали, как активизировалась разведка НАТО у западных границ.