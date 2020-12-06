Великобритания прекратит практику возврата налога на добавленную стоимость (20%) с покупок с 1 января.

Эта мера, в частности, затронет украинцев, россиян, американцев, китайцев и вообще граждан всех стран, не входящих в Евросоюз. При этом соседняя Франция может хорошо заработать на решении Правительства Ее Величества.



Так, согласно данным новостного канала "BFMTV", такое решение приняли из-за выхода Великобритании из Евросоюза. "Дело в том, что с 1 января граждане ЕС должны стать в Великобритании "представителями третьих стран", а это означает, что на них, согласно правилам Всемирной торговой организации, должны распространяться те же правила, что и на иностранцев из государств, не входящих в Евросоюз", - говорится в материале.



По идее, они должны были получить право на возврат 20% от стоимости покупок, но так как это могло обойтись казне в 1,4 млрд фунтов (1,5 млрд евро) дополнительных расходов в год - что в три раза выше, чем сумма, возвращенная "неевропейским" туристам в 2019 году (577 млн евро), то было принято решение отменить "такс-фри" для всех.

Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак считает, что с учетом высоких финансовых трат из-за эпидемии коронавируса, Великобритания не может позволить себе дополнительные траты.



Отмечается, что данное решение вызвало резкую критику со стороны торговцев товарами роскошью, так как именно их клиенты чаще всего пользуются возвратом этого налога.



"Отмена tax-free — это "огромный шок" для покупателей, отметила в комментарии New York Times Эден Блоклебэнк, директор организации, работающей с представителям британского сектора luxury.

По данным другой газеты, отмена tax-free приведет к снижению на 7% числа туристов из стран, не входящих в ЕС (примерно на 1,2 миллиона человек в год), а это обернется для Великобритании потерей 41 тысячи рабочих мест и 1 млрд фунтов-стерлингов инвестиций.



В то же время соседняя Франция приняла решение с 1 января 2021 снизить "порог" стоимости покупок для возможности вернуть taх-free: со 175 до 100 евро.



К тому же, лондонский аэропорт Хитроу рассматривает возможность обжалования правительственного решения в суде.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за пандемии Covid-19 траты иностранных туристов в Украине упали в 27 раз. Так, только за 3 квартала 2020 года иностранные туристы потратили в Украине 244 миллиона долларов, в то время как за весь 2019 год они оставили в стране 1,62 миллиарда долларов.



Также напомним, что в Сингапуре запустят морские круизы "в никуда", чтобы поддержать пострадавший из-за коронакризиса туризм. Это будут морские путешествия без остановок в других странах, их цель - оживить пострадавшую из-за пандемии коронавируса отрасль.