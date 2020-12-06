В Кривом Роге на выборах мэра кандидат от ОПЗЖ Павлов побеждает "слугу народа" Шевчика - параллельный подсчет
Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич в прямом эфире телеканала NewsOne показал результат параллельного подсчета голосов по итогам обработки 65% бюллетеней во втором туре выборов мэра Кривого Рога.
Согласно им, кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константин Павлов побеждает с большим отрывом. У него 58,23%.
При этом кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик набирает всего 41,77%.
Напомним, на пост мэра Кривого Рога претендуют два кандидата - Дмитрий Шевчик от "Слуги народа и Константин Павлов от "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Экзит-полы показали прямо противоположные результаты. По одному из них побеждает Шевчик. По другому - Павлов.
Как сообщалось, явка во втором туре выборов в Кривом Роге составила 35,14%.
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