Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич в прямом эфире телеканала NewsOne показал результат параллельного подсчета голосов по итогам обработки 65% бюллетеней во втором туре выборов мэра Кривого Рога.

Согласно им, кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константин Павлов побеждает с большим отрывом. У него 58,23%.

При этом кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик набирает всего 41,77%.

Напомним, на пост мэра Кривого Рога претендуют два кандидата - Дмитрий Шевчик от "Слуги народа и Константин Павлов от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Экзит-полы показали прямо противоположные результаты. По одному из них побеждает Шевчик. По другому - Павлов.

Как сообщалось, явка во втором туре выборов в Кривом Роге составила 35,14%.