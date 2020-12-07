В Украине, в следствии сильных заморозков, реки покрылись тонким льдом и спасатели предупреждают о опасности выходить на него, во избежание трагических событий.



Об этом сообщает пресс-служба.



"Накануне выходных, сотрудники ГСЧС проводили беседы с населением около рек и озер, предупреждая людей о том, что выходить на лед пока рано - он ​​слишком тонкй и составляет прямую опасность для тех, кто решит пренебречь предостережениями", - отмечают в пресс-центре.



На этой недели специалисты ГСЧС принял такие меры предосторожности:

4 декабря в Хмельницкой области осуществили патрулирование вблизи водоемов Изяслава и Шепетовки, напомнив рыбакам о должном поведении на воде в зимнее время. Предостерегли людей от выхода на лед, напомнили о первой "домедицинской" помощи и обратили их внимание на риск переохлаждения и обморожения;

3 декабря на Луганщине поделились с гражданами информацией, как предупредить в это время несчастные случаи на реках и озерах;

прошли с рейдом по побережью реки Красная и напомнили людям основные правила поведения во время пребывания на покрытых льдом водоемах.

Подобные предупредительные меры работники Службы спасения проводят на территории всей страны.

Сотрудники призывают к таким мерам безопасности:

выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;

запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны;

переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;

запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенном на прочность и толщину льду;

запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;

нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзших в лед досок, палок и других предметов; в случае различной окраски льда; во время сильного перепада температуры и потепление;

не употребляйте спиртные напитки у водоемов;

следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда.

Ранее "Страна" сообщала, что спасатели предупредили о штормах в акватории Азовского и Черного морей. Так, они сообщили о II уровне опасности, оранжевом.



Также напомним, что спасатели предупредили о сильном ветре, который обрушится на Украину 7 декабря. Также представители ведомства добавили, что погодные условия в понедельник, 7 декабря, могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.