В акватории Азовского и Черного морей сильно ухудшатся погодные условия. Спасатели предупреждают о штормах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.



Также ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 лс, быстрое обледенение. "Бердянские и Мариупольские порывы ветра будут в районе 25-30 м/с, высота волн 13-15 лс", - добавили в пресс-центре.



Спасатели предупреждают о II уровне опасности, оранжевом.



Ранее "Страна" сообщала, что спасатели предупреждали о тумане в Киеве, который продержался с 3 до 4 декабря. По прогнозу Украинского гидрометцентра видимость в столице будет 200-500 метров.



Также напомним, что синоптики обещают в Украине 10 градусов мороза и ниже в начале недели. Осадки в стране не прогнозируются.